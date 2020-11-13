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Pencere silerken aşağı düştü, yerdeki süngerler hayatını kurtardı

Kağıthane’de kayınpederine misafirliğe gelen 30 yaşındaki Burcu Aydoğan, pencereleri sildiği esnada 3. kattan düştü. İş yerinin tabelasına çarptıktan sonra süngerlerin üstüne savrulan Aydoğan ağır yaralandı.

Güncellenme: 10:33, 13/11/2020
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Kağıthane Merkez Mahallesi'nde yaşayan kayınpederinin evine giden N. Burcu Aydoğan, 3. kattaki evin camlarını silerken dengesini kaybederek düştü. Önce aşağıda bulunan iş yeri tabelasına çarpan kadın, daha sonra binanın önündeki süngerlerin üstüne düşerek yere savruldu.

KAYINPEDERİN İFADESİ ALINDI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Aydoğan'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak, o esnada evde bulunan kadının kayınpeder Salih Aydoğan'ı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

DÜŞTÜKTEN SONRA KONULUYORDU

Olayın görgü tanığı  Muhammed M., “Düştükten sonra kadın konuşuyordu ama hareket edemiyordu. Sünger kurtardı, yoksa yere düşüyordu, ölebilirdi” dedi.

Kadın Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:10:06,
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