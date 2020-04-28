Pencereden ateş edip oğlunu öldüren baba: Öldürmek istemedim

Olay, Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi Emirgan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşındaki Mustafa Karakuş ve oğlu Mehmet Karakuş (33) aynı apartmanda karşılıklı dairelerde yaşıyordu.

Dün öğlen saatlerinde baba ve oğul arasında tartışma yaşandı. Mehmet Karakuş sinirlenerek binalarının bahçesine çıktı.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Öfkelenen baba ise, silahını alarak pencereye koştu. Mustafa Karakuş'ın peş peşe ateşlediği silahtan çıkan mermilerden biri oğluna isabet etti.

Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet Karakuş kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan Mehmet Karakuş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINAN BABA “ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM”

Olayın ardından İstanbul Emniyetine bağlı Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baba Karakuş'u gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 6 kovan bulunurken, Mustafa Karakuş’un evinde 2 tabanca ve 3 şarjör ele geçirildi.

İfadesinde oğlunu öldürmek istemediğini, çevresine doğru ateş ettiğini söylediği öne sürülen babanın ifadesinde tartışmanın sebebi de ortaya çıktı.

“SİZİNLE AYNI APARTMANDA YAŞAMAK İSTEMİYORUM”

İddiaya göre, babasının tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Mehmet Karakuş, öğlen saatlerinde evine gitti. Eşiyle tartışınca, babasının evine geçti. Baba Mustafa Karakuş, eşiyle yaşadıkları sorunu anlatan oğlunu haksız buldu.

Polisteki ifadesinde de, “Oğlumu haksız bulunca, sinirlendi, bağırmaya başladı. ‘Sizinle aynı apartmanda yaşamak istemiyorum, sizinle anlaşamıyorum' dedi. Yaşananlar üzerine ben de öfkelendim silahımı aldım” dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye göderilen baba Mustafa Karakuş tutuklandı.