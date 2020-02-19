Fabrika alev alev yandı

İki katlı metal kaplama fabrikasında saat 07.00’de bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler boya ve kimyasal madde bulunan alana sıçramadan ekiplerce kontrol altına alındı.

Haberi alan işyeri sahibi ve çalışanları gözyaşlarını tutamadı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi.

Bir görgü tanığı, “Metal kaplama yapılan bir işyeri. Dumanlar çıkınca itfaiyeye haber verdik. İçeride kimse yok. Boya ve kimyasal madde olan yere gelmeden söndürüldü” diye konuştu. (DHA)