Personel alım ilanları: Çeşitlik kuruluşlardan zabıta, öğretim görevlisi ve işçi alım ilanı…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan ilanlara göre, bazı kamu kuruluşları personel alımı için kolları sınavı. İşte personel ilanı yayınlayan kuruluşlar ve başvuru koşulları…

ŞİŞLİ BELEDİYESİ ZABITA ALACAK

Şişli Belediye Başkanlığı, bünyesinde istihdam edilecek toplam 25 zabıta alımı yapacak. İşte Şişli Belediyesi zabıta alımı ilanına başvuru koşulları…

ŞİŞLİ BELEDİYE PERSONEL ALIM EKRANI

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK

İstanbul'da bulunan Medipol Üniversitesi, ilan.gov.tr.'de yayınladığı ilana göre toplam 9 öğretim üyesi alımı yapacak. İşte öğretim üyesi ilanına başvuru koşulları

MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI EKRANI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI YAYINLANDI

Akdeniz Üniversitesi, çeşitli branşlarda toplam 4 kişilik öğretim görevlisi ilanı yayınladı. İşte öğretim görevlisi ilanı için başvuru şartları…

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI İLANI

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI YAPACAK

Erzincan'da bulunan Binali Yıldırım Üniversitesi güvenlik görevlisi ve temizlik hizmetlerinde görevlendirmek üzere toplam 17 sürekli işçi alımı yapacak. İşte sürekli işçi ilanına başvuru şartları…

BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI EKRANI

173 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Denizli'de bulunan Pamukkale Üniversitesi, toplam 173 kişilik sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. İlan.gov.tr'de yayınlanan personel ilanına başvuru şartları şu şekilde;

PAMUKKALE ÜNİVERSİTEİ PERSONEL ALIMI EKRANI