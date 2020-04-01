Personel taşıyan feribotta şaşırtan görüntüler!

İstanbul Valiliği önceki gün aldığı karar ile deniz ulaşımını yolcular için durdurma kararı almıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın duyurduğu karar ile deniz otobüsü ve feribot seferleri iptal edildi.

Her gün binlerce vatandaşın kullandığı deniz ulaşım seferleri corona virüsü nedeniyle iptal edilirken Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şaşkınlık yaratan bir görüntü kaydedildi.

Gebze Eskihisar ile Yalova Altınova arasında personel taşımacılığı yapan bir feribottan yüzlerce kişi indi.

Sosyal mesafeye uyulmadığı anlaşılan feribotta, kapalı ortamda taşınan yolculara Yalova ve Kocaeli arasında şehir değiştirirken hiçbir sağlık kontrolü de yapılmadığı öğrenildi.

Feribottan inen personeller elini kolunu sallayarak evlerine veya işyerlerine dağıldı.