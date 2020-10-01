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Peruk altında uyuşturucu servisi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün 955 personelle düzenlediği operasyonda uyuşturucu satıcısı 24 şahsı gözaltına aldı. Bir satıcının, uyuşturucu maddeyi peruğunun altına gizlemesi ise görenleri şaşırttı.

10:30 -
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Peruk altında uyuşturucu servisi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Vatan, Akdere, Beybahçe ve Fırat mahallelerinde sokak satıcılarına (torbacı) yönelik operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler ayrıca 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

PERUĞUN ALTINDA UYUŞTURUCU

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı bir şüphelinin peruğunun altına gizlenmiş uyuşturucu maddeyi ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

24 GÖZALTI 

İkametlerde ve şüphelilerin üst aramalarında 2 kilo 735 gram esrar, 1 kilo 360 gram metamfetamin, 1 kilo 778 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 483 gram eroin, 176 adet extacy hap, 246 adet captagon hap, 7 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Olaylarla ilgili 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. (İHA)

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