Pervari şehidi Anıl Kemal Kurtul’un acı haberi Hatay’daki babaevine ulaştı

Siirt’in Pervari ilçesinde Doğan köyü bölgesinde, özel harekat polisi (PÖH) Anıl Kemal Kurtul, PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Helikopterle hastaneye kaldırılan Kurtul kurtarılamadı.

Polis memuru Kurtul’un şehit olduğu haberi, Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşayan ailesine ulaştı.

Acı haberi yetkililerden alan şehidin annesi Meryem, babası Muhammet ve kardeşi Mehmet Tayfur Kurtul, gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenilen şehit Kurtul’un, yarın yapılacak törenle son yolculuğunu uğurlanması bekleniyor. (DHA)