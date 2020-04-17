Pik nedir? Pik yapmak ne anlama geliyor?

Corona virüsü salgınıyla mücadelede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün yeni gelişmeleri aktarıyor. Bakan Koca, açıklamaları sırasında ise Pik yapmak ifadesini sıkça kullanıyor. Bu nedenle Pik ifadesinin ne anlama geldiği en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki ‘Pik’ nedir? İşte yanıtı…

PİK YAPMAK NEDİR?

Corona virüüs salgını sürerken uzmanlar açıklamalarında pik yapmak konusuna değiniyor ve vatandaşlar pik yapmanın ne olduğunu merak ediyor. Pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor.

TDK SÖZLÜĞÜNDE PİK YAPMANIN ANLAMI

TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor: Pik oyun terimi olarak “Maça” anlamında kullanılır.

Bir denizcilik terimi olarak ise “Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken” anlamında kullanılır. Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, “Dökme demir” anlamına gelir. Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.