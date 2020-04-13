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Pik noktası ne anlama geliyor? Pik yapmak ne demek?

Virüs salgını her ülkede farklı aşamalarla yükselişe geçti ve yükselişin son noktasına geldikten sonra düşüşe geçti. Pik yapmak yükselişte zirveye ulaşmak anlamına geliyor ve son günlerde virüsün en çok görüldüğü dönem olarak karşımıza çıkıyor. İşte pik yapmak nedir sorusunun cevabı...

09:29 -
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Pik noktası ne anlama geliyor? Pik yapmak ne demek?

Corona virüüs salgını sürerken uzmanlar açıklamalarında pik yapmak konusuna değiniyor ve vatandaşlar pik yapmanın ne olduğunu merak ediyor. Pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor.

TDK SÖZLÜĞÜNDE PİK YAPMANIN ANLAMI

TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor: Pik oyun terimi olarak “Maça” anlamında kullanılır.

Bir denizcilik terimi olarak ise “Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken” anlamında kullanılır. Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, “Dökme demir” anlamına gelir.
Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.

Corona Ekonomi Sanayi
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