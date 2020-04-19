Pik yapmak ne demektir? Pik noktası nasıl oluyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ay sonuna kadar corona virüs vakalarının pik noktasına ulaşmasını beklediklerini belirtti. Bakanın yaptığı bu açıklama sonrası pik yapmak fiili aratılmaya başlandı. TDK pik yapmak fiilini nasıl açıklıyor? Pik yapmak ne demektir? Corona virüsü vakalarında pik noktası sonrası ne olacak? İşte detaylar…

PİK YAPMAK NEDİR?

Pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor. Corona virüsü pandemisi ile ilgili pik yapmak ifadesi uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyor. Uzmanların pik noktası diye ifade ettiği durum, corona virüsü kapan hastaların en yüksek seviyeye geleceği nokta olarak gözüküyor.

TDK SÖZLÜĞÜNDE PİK YAPMANIN ANLAMI

TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor: Pik oyun terimi olarak “Maça” anlamında kullanılır.

Bir denizcilik terimi olarak ise “Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken” anlamında kullanılır. Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, “Dökme demir” anlamına gelir.

Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.