Piknikte bulup ‘meteor’ sandığı taşa gözü gibi bakıyor

Ailesiyle birlikte Ardahan- Oltu yolunda piknik yapan ortaokul öğrencisi Sıla Karakellioğlu, çevrede gezintiye çıktı. Karakellioğlu, piknik alanında dolaşırken, yerde diğerlerinden farklı siyah taş olduğunu fark etti. Karakellioğlu, taşın boyutuna göre ağır olduğu ve daha önce buna benzer taş görmediği için ‘gök taşı’ olduğunu düşündü.

10 santimetre çapında ve 3 kilo 776 gram ağırlığındaki taşın incelenmesini isteyen Karakellioğlu, evinde özel olarak saklayıp, koruduğu taştan elde edeceği olası geliri ise ihtiyaç sahiplerine vermeyi hedefliyor.

“YARDIM EDECEĞİM”

Türkiye’ye geçen ay gök taşı düştüğü yönündeki haberlerin ardından her yerde taş aradığını anlatan Sıla Karakellioğlu şunları söyledi:

* Bu taş o bölgede tekti. Etrafa baktım ve başka bir taş bulamadım. Bu gök taşını satabilirsem ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğim, eğitim için harcayacağım.

* Diğer kardeşlerimin de okumasına yardımcı olacağım. Taşı evde bile gözümden hiç ayırmıyorum, uyurken de yatağın yanında bulunan sehpaya koyuyorum.

METEOR DÜŞTÜ İDDİASI

Türkiye’de 27 Mayıs günü saat 20.30 sıralarında Trabzon, Artvin, Ağrı, Erzincan, Erzurum ve Van dahil bazı kentlerde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor düşmesi olduğu öne sürülen ışık huzmesi, heyecana yol açmıştı. Bölgede çok sayıda kişi, meteor parçası düşme ihtimali üzerine taş aramıştı. (DHA)