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Pilavcı görünümlü uyuşturucu dükkanı!

İstanbul Eyüp'te pilavcı dükkanı görünümlü bir işyerinde 592 gram marihuana, 20 gram hint keneviri ele geçirildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13:01 -
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Pilavcı görünümlü uyuşturucu dükkanı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Eyüpsultan’da bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda G.D. (43) ve O.A. (41) isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretini gizlemek amacıyla pilavcı dükkanı görünümü verilen iş yerinde ve eklentisi olan depoda yapılan 592,40 gram marihuana, 20 gram hint keneviri parçaları, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu maddeleri satışa hazırlamakta kullanılan farklı ebatlarda kilitli poşetler ele geçirildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre iki şüpheli de sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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