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Pınar Gültekin’in annesi: Katil tek değildi

Muğla'da cani Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin'in annesi, "Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış" ifadelerini kullandı.

09:46 -
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Pınar Gültekin’in annesi: Katil tek değildi

Muğla’da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı’nın boğarak öldürüp yaktığı, sonra da varile koyup üzerine beton döktüğü Pınar Gültekin’in acılı annesi, çarpıcı bir iddiada bulundu ve katilin tek başına olmadığını dile getirdi.

Cemal Metin Avcı, Emniyet’teki sorgusunda, “Her şeyi kendi başıma yaptım” demişti.

ERDOĞAN’A SESLENDİ

Anne Şefika Gültekin, “Ben oraya gittim, kameralara baktım. Tek kişi değildi ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O  bizi mahvetti, bizi yaktı” diye konuştu.

CANİ HÜCREDE

Tek kişilik hücreye konulan Avcı’nın herhangi birinden yardım alıp almadığı araştırılıyor. Ancak şimdiye kadar bir bulguya ulaşılamadı. (DHA)

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Son güncelleme: 09:51 24.07.2020
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