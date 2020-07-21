Pınar Gültekin’in arkadaşları: Cemal Metin Avcı peşini bırakmadı!

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’den acı haber geldi.

Beş gündür haber alınamayan ve korkunç bir cinayete kurban gittiği öğrenilen genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda varil içinde bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı, evli ve bir çocuk babası Cemal Metin Avcı ilk ifadesinde Pınar Gültekin’i öldürdüğünü itiraf etti.

“ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLÜYORDU”

Pınar Gültekin’in sınıf arkadaşları şunları söyledi:

* Pınar birçok kez ayrılmak istemişti, çünkü Cemal Metin Avcı’dan şiddet gördüğünü söylüyordu.

* Evli bir erkekle olmanın sıkıntısını yaşıyordu. İyi bir kişi ile olmak ve üniversiteden sonra evlenmek istiyordu.

* Son olarak “Aradığım arkadaşımı buldum, çok mutluyum” diyordu. Gerçekten mutluydu. Ama Cemal Metin Avcı peşini bırakmamıştı.

* Sık sık rahatsız ediyor, Pınar’ı bunaltıyordu. Pınar ona son kez inanmakla hayatının hatasını yaptı.

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