Pınar Gültekin’in katili keşfe getirilemedi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz’da Akyaka Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığı' na kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin’i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ifadesinde Gültekin’i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmişti. Katil zanlısı Avcı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanmış kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine 2 Ekim’de “delil karartmak” suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

VİLLANIN ÖNÜNE BİR ADET VARİL DE GETİRİLDİ

Bugün keşif yerine giden hakimler, taraf avukatları ile polisler Cemal Metin Avcı'nın getirilmediğini görünce yaklaşık bir saat kadar bekledi. Polislerin, villanın önüne keşfite kullanılacak bir adet varil getirdiği görüldü. Cemal Metin Avcı’nın tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar özel güvenlikli cezaevinden getirilemediği açıklandı. Mahkeme başkanı, keşfin yarına ertelendiğini, cezaevi yönetimi hakkında idari soruşturma başlattıklarını açıkladı.

KEŞİF YARINA ERTELENDİ

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk davada verilen ara karar sonrası Pınar Gültekin’in cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın da katılımı ile cinayetin işlendiği Muğla’nın Menteşe ilçesi Karabağlar yaylasındaki bağ evinde 22 Aralık tarihinde sanığın da hazır bulanacağı keşif yaptırılması için ara karar verildi. Mahkeme başkanı, sanık Cemal Metin Avcı’nın tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar yüksek güvenlikli cezaevinden getirilmediğini, keşfin yarına ertelendiğini, cezaevi yönetimi hakkında idari soruşturma başlattıklarını açıkladı.

Muğla 3. Ağır ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın duruşması 4 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.