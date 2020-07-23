Pınar Gültekin’in katilinin ailesinden gizlilik talebi

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i vahşice öldüren evli ve bir kız çocuğu babası Cemal Metin Avcı, cinayeti itiraf etmesinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Cinayete tepkiler sürerken katil Cemal Metin Avcı hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

Oda TV’nin haberine göre, Avcı’nın ailesi savcılığa başvurarak, Gültekin cinayetini konu alan haberlerin engellemesi için gizlilik kararı talep etti.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz’da Akyaka Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablası ile telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Ailesinin, Akyaka Jandarma Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada, Gültekin’i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, cinayeti itiraf etti. Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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