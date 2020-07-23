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Pınar Gültekin’in mezarına bırakılanlar duygulandırdı

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen ve memleketi Bitlis’in Hizan ilçesinde toprağa verilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in mezarı sık sık vatandaşlar tarafından ziyaret edilirken, bırakılan bayram şekerlemeleri ise dikkat çekti.

17:50 -
Haberler Gündem
Pınar Gültekin’in mezarına bırakılanlar duygulandırdı

Muğla’da 16 Temmuz günü kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cansız bedeni, 5 gün sonra Menteşe’de ormanlık alanda bulunurken olayla ilgili eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı da gözaltına alınmıştı.

BİNLERCE KİŞİ UĞURLAMIŞTI

Soruşturma kapsamında Avcı tutuklanırken Gültekin'in cenazesi de ailesi tarafından Bitlis'in Hizan ilçesine getirilerek binlerce kişinin katılımıyla Gayda köyünde dün toprağa verilmişti.

ZİYARET EDİP DUA EDİYORLAR

Bugün de köye gelen vatandaşlar Pınar Gültekin'in mezarını ziyaret ederek dua ediyor. Mezarının başında gün boyu vatandaşlar eksik olmazken, aile fertleri ise yakın çevrelerinden gelen taziyeleri kabul ediyor.

Öte yandan, Pınar Gültekin'in mezarına bırakılan bayram şekerlemeleri ise dikkat çekti. İHA

aile Bitlis Haber Muğla
Son güncelleme: 17:52 23.07.2020
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