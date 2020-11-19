Pınar’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Denizli'de 27 Eylül 2017'de pompalı tüfekle üç el ateş edilerek öldürülen Pınar Eliuz'un (31) katili eski sevgilisi Mustafa K. (38) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Otomobil almak için buluştuğu Eliuz'u Kumkısık'ta yol kenarında göğsüne üç el ateş ederek öldüren Mustafa K.'nin olay sırasında cezaevinden izinli çıktığı belirlenmişti. Ağır yaralanan Eliuz kan kaybından ölürken kısa süre önce Mustafa K.'den koruma kararı çıkarttığı da tespit edilmişti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Olay günü araç içinde Pınar Eliuz ile tartışan Mustafa K.'nin İzmir-Denizli yolu üzerinde yol kenarında cinayeti işlediği sırada yoldan geçen diğer sürücülerin olaya tanık oldukları ortaya çıktı. Aracın ön koltuğundaki genç kadına üç el ateş eden Mustafa K. cinayette kullanılan tüfeği yol kenarına atarak araca binip olay yerinde uzaklaştı. Eliuz'un evinin önüne aracı bırakan katil zanlısı daha sonra kardeşi ile görüştükten sonra karakola giderek teslim oldu.

KURTULMAK İSTEMİŞ

Cinayetin Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında olayın detayları da ortaya çıktı. Eliuz'un katili ile bir süre birlikte yaşadığı fakat daha sonra kurtulmak istediği anlaşıldı. Tehditlere maruz kalan sık sık dayak yiyen Eliuz'un Alanya'da katil zanlısı tarafından fuhuşa zorlandığı, fuhuş sırasında yakalandığı bu nedenle Mustafa K.'nin açılan davada ceza aldığı mahkeme tutanaklarında yer aldı. Cinayetten bir süre önce uzaklaştırma kararı çıkartan Eliuz'un Mustafa K.'nin cezaevinden izinli çıkmasından sonra yeniden görüştüğü, kendisine otomobil alacağını söylemesi üzerine araç bakmaya gittikleri sırada cinayetin işlendiği anlaşıldı.

KAN DONDURAN İFADELER

Mahkemeye verdiği ifadede “Onu dövdüm. Evden kaçıp gitti. Dolandırıcılık yaptım. Fuhuştan ceza aldım. Planlayarak ve tasarlayarak öldürdüm. Pişman değilim. Beni ve ailemi tehdit etmeseydi” diyen Mustafa K. daha sonra önceden plan ve hazırlık yapmadığını söyledi. Yargılama sırasında Pınar Eliuz'a hastalık derecesinde bağlı olduğunu söyleyen Mustafa K. psikolog, kişisel gelişim uzmanı ve hipnoz uzmanına gittiğini fakat Pınar'ı unutamadığını anlattı.

Mustafa K., mahkemede görgü tanığının; “Ateş ettiğini gördüm. Biraz ileride durdum. Aracın dörtlülerini yakıp yanımdan hızla geçti. Hastaneye götürdüğünü düşündüm” sözlerine “Hastaneye değil gazinoya götürüyordum” diye karşılık verdi. Bu sözleri mahkeme tutanaklarında yer aldı.

MAHKEME HEYETİNE KÜFÜR ETTİ, AVUKATI ÇEKİLDİ

Mustafa K.'nin görülen duruşmalar sırasındaki tavrının da duruşmanın sağlıklı şekilde yürümesine engel olduğu ortaya çıktı. Savunmanın alınacağı celsede önce müşteki avukatına küfür eden Mustafa K. “Savunmanı SEGBİS sistemi ile alacağız” diyen mahkeme başkanı ve heyetine de küfür ve hakaret etti. Müdahale eden polis ve jandarma da küfürlere maruz kalınca salondan uzaklaştırıldığı ve sonra görülen duruşmalara SEGBİS üzerinden katıldı.

Hareketleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulurken BARO tarafından sağlanan avukat Himmet Kocayiğit küfür ve hakaretlerden sonra dilekçe vererek “Mesleki etik gereği sanık müdafiliği görevinden istifa ediyorum” dedi.

MAHKEME HEYETİ ÇEKİLDİ

Sonraki duruşmada ise mahkeme heyetine 7 aydır dilekçe gönderdiğini fakat yanıt alamadığını söyleyen sanık Mustafa K. sinkaflı küfürlerini sürdürerek reddi hâkim talebinde bulundu. Bunun üzerine Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Kara ve üyeler Merve Anlı Atamer ile Aslı Uluçay davayı Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndererek çekilme kararı aldı. Kararda sanığın mahkeme heyetine yönelik küfür ve hakaretler etmesi, saldırgan tutumu nedeniyle ifadesinin dahi alınamaması, uyarılara küfürle karşılık vermesi ve ayrıca hakkında açılan hakaret davası gerekçe gösterildi.

YARGITAY ONADI CEZASINI ÇEKECEK

Denizli 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nin cinayetten bir yıl sonra verdiği kararda Mustafa K. tasarlayarak kasten öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 82/1A maddesine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararda kasta dayalı kusurun ağırlığı ile failin güttüğü amaç ve saikin dikkate alındığına vurgu yapıldı, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmedildi. Ayrıca hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi ve ertelenmesine dair hükümlerin uygulanmasının yer olmadığına da karar verildi.

Sanığın geçtiğimiz yıl Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4'ncü Ceza Dairesi'ne yaptığı hükme karşı istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi. Sanığın Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne yaptığı itiraz da geçtiğimiz günlerde onandı. İtirazda tahrik nedeniyle cezadan indirim yapılması gerektiği ve takdiri indirim maddesinin uygulanmadığı vurgulandıysa da Yargıtay dosyayı esastan reddetti.

KAPLAN: CEZA VERİLMİYOR ALGISI OLUŞMASIN

Pınar Eliuz'un ağabeyi gazeteci Nuri Kaplan sanığın aldığı cezanın örnek olduğunu belirterek, “Türkiye'de maalesef çok fazla kadın cinayeti oluyor. Bu cinayetlerin bir kısmında sanıkların hak ettikleri cezayı almadıkları doğru fakat her davada ağır cezalara çarptırılmadıkları doğru değil. Bizler kamuoyunda kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve suçluların hak ettikleri cezaları almalarını isterken diğer taraftan da kadın katillerine ceza verilmediği algısı oluşmasına neden oluyoruz. Belki de bu nedene her geçen gün kadın cinayetlerinin sayısı artıyor. Bu suçluları cesaretlendiriyor, suçu tırmandırıyor. Bu algının oluşmasına izin vermemeliyiz. Kardeşimin katili en ağır şekilde cezalandırıldı. Örnek olsun” diye konuştu.