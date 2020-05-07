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Pırlanta karatı nedir? 1 karat pırlanta ağırlığı ne kadar?

Pırlanta sektöründe sıkça kullanılan karat sözcüğü bir ölçü birimidir. 1 karat pırlanta ise 200 mg ağırlığındadır. İşte pırlanta karatı hakkında merak edilen bilgiler...

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Pırlanta karatı nedir? 1 karat pırlanta ağırlığı ne kadar?

Özel günlerde hediye olarak tercih edilen pırlanta yüzüklerde sıkça karat kelimesi kullanılır. Karatın büyüklüğü ile birlikte fiyatı da büyür. Peki 1 karat pırlanta neyi temsil eder? İşte hakkında bilgiler…

PIRLANTA KARATI NEDİR?

Pırlanta karatı, kısaltması Ct olan İngilizce karşılığı olan Carat pırlantanın ağırlığını ifade eden ölçü birimidir. 1 karat 200 mg ağırlığındadır.

Mücevher sektöründe 1 karattan dahi küçük taşlar, yoğunlukta satılır. 1 karat 100 puandır yarım karat ise 50 yani 0.50 ct şeklinde ifade edilir.

Pırlanta gram olarak ölçülmez pırlantanın ağırlık birimi karattır. Gram cinsi ile ifade etmek gerekirse gramın beşte biri oranına denk gelir ve 5karat bir gramdır.

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