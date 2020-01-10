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Pişkinliğin bu kadarı! Simit yiyerek çanta çaldı

Zonguldak'ta, simit yiyerek girdiği kadın kuaföründen iş yeri çalışanının çantasını çalan şüpheli R.K.'yı (26) bekçiler yakaladı. R.K.'nın simit yerken yaptığı hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

21:47 -
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Olay, saat 15.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi’nde bulunan iş hanında meydana geldi.

Üçüncü katta bulunan kadın kuaförüne giden bir kişi, açık kapıdan içeri girerek iş yeri çalışanı H.B.’nin çantasını alarak kaçtı.

DHA

Çantasının yerinde olmadığını gören H.B., güvenlik kameralarını incelediğinde içinde 450 TL ve altın yüzüğünün bulunduğu çantasını iş yerine gelen bir erkeğin aldığını gördü.

Haber verilmesiyle güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Altın Haber istanbul Kadın Polis Zonguldak
Son güncelleme: 22:21 10.01.2020
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