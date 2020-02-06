Pisti pas geçen uçağın yolcusu yaşadıklarını anlattı

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu Açelya isimli Boeing B737 800 tipi uçak, 17.05’te İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalktı. Saat 18.18’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçak, 3 parçaya ayrıldıktan sonra durabildi. Kazada 3 yolcu hayatını kaybederken yaralı yolcular da çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

PİLOT O PİSTİ KULLANMAKTAN VAZGEÇTİ

İzmir-İstanbul uçağından önce aynı piste iniş yapmak isteyen ancak hava koşulları nedeniyle son anda bu karardan vazgeçen Anadolu Jet Havayolları’na ait uçakta bulunan yolcu Tayfun Erdem, yaşadıklarını Sözcü ile paylaştı.

“TOPLANTI ERKEN BİTİNCE BİLETİMİZİ ERKEN SAATE ALDIK”

Ankara’da bir toplantıya giden ve 18.30 uçağına bilet aldığını anlatan Erdem, “Toplantımız erken bitince uçağımızı 16.10 seferi ile değiştirdik. Bu uçak, 20 dakika rötar ile 16.30’da hareket etti. Kalktıktan 20 dakika sonra peş peşe türbülansa girdik, bayağı sallandık. Sarsıntılar iniş sırasında da devam etti. Uçak tam inecekken pisti pas geçmek zorunda kaldı” diye konuştu.

“PİLOT BAŞKA PİSTE İNMEYİ TERCİH ETTİ”

“Pilotumuz tamamen tecrübesine dayanarak, hava şartlarını görünce o piste inmek istemedi” diyen Erdem, “Havada biraz zaman geçirip tur attıktan sonra pilotumuz o kazanın olduğu piste değil başka bir piste iniş gerçekleştirdi” dedi.

HAVA ŞARTLARINDAN DOLAYI İNİŞ YAPAMIYORUZ ANONSU

O anlarda sürekli “Yerinizden kalkmayın, kemerlerinizi açmayın, hava şartlarından dolayı iniş yapamıyoruz” anonsları yapıldığını anlatan Erdem, “Havaalanından çıktıktan sonra uçak kazası haberini aldık biz de aynı saatlerde o piste inip aynı kazanın mağdurlarından biri olabilirdik” ifadelerini kullandı.

“HAYATIM FİLM ŞERİDİ GİBİ GÖZLERİMİN ÖNÜNDEN GEÇTİ”

O anlarda sürekli dua ettiklerini ve büyük bir panik yaşadıklarını kaydeden Erdem, “Pilotumuzun tecrübesine güvendik ama büyük korku yaşadık, herkes dua ediyordu. Atlattığımız kazanın boyutunu pistten çıkan Pegasus uçağının görüntülerini izleyince fark ettim. Hâlâ da üzerimde bir korku hali mevcut. Bütün hayatım film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti” diye konuştu.