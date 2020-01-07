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Pistten çıkan uçakla ilgili belediyeden otopark esprisi!

Trabzon’da 13 Ocak 2018 tarihinde pistten çıkarak taşındığı Yomra’da terk edilen Pegasus Havayollarına ait uçağın ardından bugün de İstanbul’da pistten çıkan uçağa Trabzon’dan esprili gönderme yapıldı. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, “Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan uçağa, otoparkımızda yer olmaması sebebi ile Yomra Belediyesi olarak talip olmadığımızı peşinen belirtmek isterim” dedi.

18:13 -
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Pistten çıkan uçakla ilgili belediyeden otopark esprisi!

Pegasus Havayolarının Ankara-Trabzon seferini yaparken 13 Ocak 2018 akşamı Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkan uçak, kazanın ardından da TIR’larla taşındığı Trabzon'un Yomra ilçesinde terk edildi.

Bugün ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağına Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık esprili gönderme yaptı.

Sosyal medya hesabından Yomra'da terk edilen uçağın fotoğrafı paylaşan Bıyık, “Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pisten çıkan uçağa, otoparkımızda yer olmaması sebebi ile Yomra Belediyesi olarak talip olmadığımızı peşinen belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyız paylaştı.

“UÇAK BAŞIMIZA BELA OLDU”

Bıyık, Trabzon'un Yomra ilçesinde terk edilen uçak ile ilgili, uçağın başlarına bela olduğunu belirterek birçok proje üzerinde çalıştıklarını ancak akıbeti konusunda kesin karar vermediklerini söylemişti. İHA

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