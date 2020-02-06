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Pistten çıkıp parçalanan uçağın son görüntüsü

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken sert bir şekilde piste çakılan ve daha sonra sürüklenip üç parçaya bölünen uçakta 3 vatandaşımız yaşamını yitirirken 180 kişi de yaralandı.  Korkunç kazanın yaşandığı anlar ise kameralara yansıdı.

10:59 -
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İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçak, dün akşam saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaparken piste tutunamadı. Piste sert bir şekilde inen uçak, 50-60 metre sürüklendikten sonra pist kenarında bulunan boş alan düştü.

Üç parçaya bölünüp alev alan uçakta ikisi bebek 177 yolcu, iki pilot ve dört kabin görevlisi bulunuyordu. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 180 kişi de yaralandı. Kaza anı ise havalimanı ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bebek istanbul izmir kaza uçak
Son güncelleme: 11:01 06.02.2020
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