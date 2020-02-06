Pistten çıkıp parçalanan uçağın son görüntüsü

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait uçak, dün akşam saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaparken piste tutunamadı. Piste sert bir şekilde inen uçak, 50-60 metre sürüklendikten sonra pist kenarında bulunan boş alan düştü.

Üç parçaya bölünüp alev alan uçakta ikisi bebek 177 yolcu, iki pilot ve dört kabin görevlisi bulunuyordu. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken 180 kişi de yaralandı. Kaza anı ise havalimanı ve çevresinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.