Pitbull dehşeti! Tuğba’ya 60 dikiş atıldı

Havza ilçesine bağlı Memduhiye Mahallesi’ndeki parkta oynayan Tuğba Kaplan, dün oynamaya gittiği parkın yanındaki bahçede bulunan pitbull cinse 3 köpeğin saldırısına uğradı.

Parktaki vatandaşlar tarafından kurtarılan Kaplan, hemen Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Tuğba Kaplan'ın boynuna, koluna ve yüzüne toplam 60 dikiş atıldı. Köpeklerin sahibi Yılmaz T. ise gözaltına alındı. Yılmaz T., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Tuğba Kaplan, şu ifadeleri kullandı;

*Sabah kardeşim ve arkadaşımla birlikte parka gittik. Sonra arkadaşım bahçedeki köpekleri gördü ve ‘çok sevimliler, gel sevelim' dedi. Ben ‘Bakmayalım, eve gidelim' dedim. Arkadaşım evin kapısını açtı, köpek üzerime doğru geldi.

*O köpekler beni daha önce de gördü, beni sevmeye geldi zannettim. Bir anda kolumdan ısırdı, beni bahçeye çekti. Yere düşürdü ve göbeğimden ısırdı. Bir dakika falan beni ısırdı, sonra 2 pitbull daha geldi. Onlar da saldırdı.

*Parkta oturan iki kişi beni kurtardı. Çok korktum. Koluma ve yüzüme dikişler atıldı. Sırtım ve boynum çok ağrıyor. O köpeklerin mahallemizden alınmasını istiyorum.

*İyi ki kardeşimin de başına bir şey gelmedi. Bu köpekleri mahallemizden alın, bana zarar verdiler, başkalarına da zarar verebilirler. Orası park ve çocuklar, parka gidiyor. Çocuklar köpekleri sevmek istiyor. DHA

İlginizi Çekebilir 5 gün önce aldığı Pitbull 3 yaşındaki kızını öldürdü