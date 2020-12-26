‘Piyango haramdır’ afişleri yine ortaya çıktı

Milli Piyango 31 Aralık akşamı yapılacak olan yeni yıl çekilişinde büyük ikramiyeyi 100 milyon lira olarak açıklanırken, Rize şehir merkezinde geçen yıllarda olduğu gibi birçok noktadaki reklam panolarına piyangonun kumar ve haram olduğunu belirten afişler asıldı.

“PİYANGO HARAMDIR ÇÜNKÜ KUMARDIR”

Reklam panolarında yer alan afişlerde, “Büyük ikramiye kazanmak istiyorsanız Allah (C.C) ve Resulüne (S.A.V) itaat edin” ve “Piyango haramdır. Çünkü kumardır” yazarken, kumar ve şans oyunlarının dinen yasak olduğunu anlatan Maide Suresi 90. ayetine de yer verildi.

Rize şehir merkezinde geçen yılda piyangoya ile faize karşı afişler asılmış ve piyango bileti ile faizli kredilerin alınmaması gerektiğine dair ifadelerin yer aldığı piyango bileti şeklinde el broşürleri dağıtılmıştı.