Pizzacıya eşi ve çocuğunun yanında ’15 lira alacak’ dayağı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi’nde eşi Gülay Şimşeker ile dükkan işleten pizzacı Ali Rıza Şimşeker, iddiaya göre, 15 liralık alacağını tahsil etmesi için komşu iş yerine, çalışanını gönderdi. Çalışanı “Hesaba yazın” diyerek, geri gönderdiği iddia edilen komşu dükkanın sahibi, yanına çalışanını alarak, pizzacı dükkanı önüne geldi.

Komşu iş yeri sahibi, “Ne bakıyorsun?” diyerek Şimşeker’e bağırdı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. 2 çalışan daha olaya dahil olunca 4 saldırgan, pizzacıyı eşi ve kızının yanında tekme tokat dövdü. Kocasını kurtarmaya çalışan kadın da yumruklu saldırıya uğradı.

Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları gözaltına aldı.