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Pizzacıya eşi ve çocuğunun yanında ’15 lira alacak’ dayağı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, pizzacı Ali Rıza Şimşeker, 15 lira alacağını istediği için komşu iş yerinde çalışan 4 kişinin saldırısına uğradı. Şimşeker'in eşi ve kızının gözü önünde tekme tokat ve sandalyeli saldırıya uğrama anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

16:02 -
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Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi’nde eşi Gülay Şimşeker ile dükkan işleten pizzacı Ali Rıza Şimşeker, iddiaya göre, 15 liralık alacağını tahsil etmesi için komşu iş yerine, çalışanını gönderdi. Çalışanı “Hesaba yazın” diyerek, geri gönderdiği iddia edilen komşu dükkanın sahibi, yanına çalışanını alarak, pizzacı dükkanı önüne geldi.

Komşu iş yeri sahibi, “Ne bakıyorsun?” diyerek Şimşeker’e bağırdı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. 2 çalışan daha olaya dahil olunca 4 saldırgan, pizzacıyı eşi ve kızının yanında tekme tokat dövdü. Kocasını kurtarmaya çalışan kadın da yumruklu saldırıya uğradı.

Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları gözaltına aldı.

Antalya Kadın Konyaaltı Polis Tokat
Son güncelleme: 16:05 22.09.2020
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