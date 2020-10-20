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 PKK/YPG sözde komutanı Kocaeli’de yakalandı

PKK/YPG silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Suriye’de örgüt adına sözde komutanlık ve eğitim sorumlusu olarak görev yaptığı iddia edilen şahsın da arasında olduğu 1'i kadın 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncellenme: 17:12, 20/10/2020
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 PKK/YPG sözde komutanı Kocaeli’de yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddia edilen şahısların Körfez ilçesinde belirlenen adreslerine operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda örgüt adına Suriye'de sözde komutanlık ve eğitim sorumlusu olarak görev yaptığı iddia edilen W.M. ile M.A., R.İ., C.O. isimli örgüt üyesi olduğu iddia edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler Kocaeli İl jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şahıslar burada tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısların 4'ünün de tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. (İHA)

Kadın Kocaeli operasyon PKK Suriye Terör
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