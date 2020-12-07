PKK’lı hainlerin Sincar sinsiliği

Bölücü terör örgütü PKK'yı Kuzey Irak'ın Sincar bölgesinden çıkartmak için Irak merkezi hükümeti ile Bölgesel Kürt Yönetimi'nin ortaklaşa düzenlediği operasyon göstermelik oldu. Yaklaşık 400 civarında terörist ilçeden çıkıp 5 kilometre uzakta yeni bir kamp yeri oluştururken, bin 500 civarında terörist ise isim değiştirip örgütün bezlerini indirdi ve “Şengal Savunma Güçleri” adı altında Sincar'da güvenlik gücü olarak kaldı. Teröristler, kaymakamlık, kamu binaları ve karakollarda duruyor. İran destekli Irak milis gücü Haşdi Şabi, terör örgütü IŞİD'le mücadele amacıyla kurulmuştu. Haşdi Şabi'nin Sincar'daki yapılanması içinde PKK unsurları kaldı. Böylece, dikkat çekmeden PKK'lıların Haşdi Şabi içinde bir tugay içinde bulundukları anlaşıldı.

9 EKİM ANLAŞMASI

Türkçe Konuşan Ülkeler Gazeteciler Derneği Başkanı Güngör Yavuzaslan, SÖZCÜ'ye şunları anlattı:

“Sincar'da bulunan güvenlik birimine bağlı yaklaşık 3 bin 500 militan bulunuyor. PKK-YBŞ'nin de içinde olduğu yapı, maaşlarını ilçedeki Haşdi Şabi Heyeti'nden alıyor. Son düzenleme ile bu yapılar Haşdi Şabi'ye bağlandı. Sincar'daki durumun normalleşmesiyle, 9 Ekim'de Bağdat-Erbil arasında yapılan anlaşmanın ardından Fethu'l Mubin Tugayı'nın adı Haşdi Şabi'deki 80'inci Tugay olarak değiştirildi. Sincar anlaşması ile ilçede Iraklı olmayan tüm gayri meşru yapıların Sincar'dan çıkarılması gerekiyordu. Anlaşmanın ‘Güvenlik' başlığının A fıkrası, Sincar'daki güvenliğin sorumluluğunu tamamen yerel polis, ulusal güvenlik birimi ve istihbaratın üstlenmesini, tüm silahlı unsurların (PKK-Şengal Savunma Güçleri) Sincar İlçesi dışına çıkarılmasını içeriyordu. Sincar'a, merkezi yönetime bağlı asker ve polisler girdi. PKK ise ismini değiştirerek elinde tuttuğu resmi binalarda simgelerini kaldırıp faaliyetlerine devam ediyor. Diğer noktalarda örgüt simgeleri ve Abdullah Öcalan'ın posterleri duruyor.”