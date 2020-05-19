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Plaj sarıya büründü! Yetkililerden açıklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan halk plajı, polenlerle kaplanarak sarı renge büründü. Belediye yetkilileri, "Dağlardan ve çevredeki ağaçlar ile çiçeklerden dökülen polenler, rüzgarla dağılarak denize düşüyor. Bir hafta aralıklarla sarıya bürünme devam ediyor ve sonra kendiliğinden kayboluyor" açıklaması yaptı.

17:11 -
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Atatürk caddesinden İçmeler mahallesine kadar uzanan halk plajı, çevredeki kızılçam ağaçlarının kozaları ve çiçeklerden rüzgarın etkisiyle uçuşan polenle sarıya büründü.

Öğleden sonra başlayan rüzgarın etkisiyle 11 kilometrelik sahilin, kıyıdan 50 santimetre genişliğindeki bölümünün polenle kaplandığı görüldü.

İçmeler mahallesine gelen belediye ekipleri numune alarak inceleme için laboratuvara gönderdi.

Yapılan incelemede, deniz üzerinde sarı rengin, çiçeklerden rüzgar ile dağılan polenden kaynaklandığı tespit edildi.

“VATANDAŞLARIMIZ DA BU DOĞA OLAYINI ÖĞRENDİ”

Belediye yetkilileri, yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Her yıl mart ayında yaşanan doğa olayı bu yıl mayısta kendini gösterdi.

* Artık vatandaşlarımız da bu doğa olayını öğrendi.

* Endişeye kapılarak telefonla arayanlara durumu anlattık.

* Dağlardan ve çevredeki ağaçlar ile çiçeklerden dökülen polenler, rüzgarla dağılarak denize düşüyor.

* Bir hafta aralıklarla sarıya bürünme devam ediyor ve sonra kendiliğinden kayboluyor. DHA

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Son güncelleme: 17:16 19.05.2020
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