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Plajda kız çocuğuna taciz iddiası!

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi Halk Plajı'nda 11 yaşındaki bir kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yaşar ANTER
17:09 -
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Plajda kız çocuğuna taciz iddiası!

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı turistik Ören Mahallesi Halk Plajı’nda bugün öğle saatlerinde 35 yaşlarındaki K.K. isimli bir kişinin 11 yaşındaki bir kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

Tacize uğrayan kızın çığlıkları üzerine tatilciler K.K. isimli şahısı yakalayarak önce darp etti ardından olay yerine gelen jandarmaya teslim etti. Gözaltına alınan K.K. Milas İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Ankara'dan tatil için bölgeye geldiği öğrenilen ailenin şahıstan şikayetçi olmak için jandarmada ifade verdiği belirtildi. Şahsın ifadesinin alınmasının ardından Milas Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.

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