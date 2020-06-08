Plajda tedbir almayan vatandaştan ilginç savunma: Kum bizi virüsten korur

Normalleşme sürecinin başlamasının ardından vatandaşlar; parklara, bahçelere, sahil ve plajlara akın etti. Menekşe Plajı’ndaki yoğunluk ise haftanın ilk iş gününde de devam etti. Hava sıcaklıkları yükseldi, vatandaşlar kendilerini serin sulara attı. Ancak denize girenlerin, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

“KUM BİZİ VİRÜSTEN KORUR”

Kendini kuma gömerek virüsten korunacağını iddia eden vatandaş Ercan Cankaplı, “3 aydır evlerde sıkıldık, birdenbire kendimizi plajlara attık. Kum bizi koruyor, virüsten korur. Ne yapacağız sıkıntıdan çoluk, çocuk kendimizi plajlara attık. Kalabalık ama ne yapacaksın, bütün millet sıkıntıdan kendini denize attı” dedi.

“PANDEMİNİN GEÇTİĞİNE İNANMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Çocukları ile birlikte denize girmek için plaja gelen Zafer Töz ise, “Aslına bakarsanız bize kimse yaklaşmadı, uzak kaldık. Denize de ihtiyacımız var, D vitaminine de ihtiyacımız var. Belki evet, pandemi tam olarak geçmiş değil ama biz geçtiğine inanmaya çalışıyoruz. Düşünmemiz gereken insanlar var o başka bir şey ama yine de dayanamıyorsun işte” dedi. DHA