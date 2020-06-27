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Plajlara akın ettiler! Sosyal mesafe ve maske unutuldu

Üniversite sınavı nedeniyle yarım gün olarak uygulanan sokağa çıkma yasağı kalkar kalkmaz plajlara hücum oldu. Saat 15.00’dan önce bomboş olan plajların, yasakların kalkmasıyla fotoğraf karelerine yansıdı.

Latif SANSÜR
18:08 -
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Üniversite sınavına giren binlerce genç, sınavdan sonra ilk günün stresini atmak için sahillere akın etti.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerine kapananların da sokağa çıkma yasaklarının kalkmasıyla birlikte deniz kum güneş üçlüsüne koşması üzerine plajlar doldu taştı.

Saat 15.00'ten önce plajda çekilen görüntülerde hiç kimse görünmezken, saat 15.00 sonrasında ise iğne atsan yere düşmez deyimini hatırlatan görüntüler oluştu.

SOSYAL MESAFE VE MASKE YOK

Plajlarda daha önce de olduğu gibi virüs için evlere kapanma, sokağa çıkma yasaklarının uygulanması unutuldu. Sosyal mesafe kuralı bir kenara bırakıldı. Plajlarda maske takan neredeyse tek kişi çıkmadı.

FOTO: SÖZCÜ

Güneş plaj Sözcü Üniversite sınavı
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