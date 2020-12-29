Plakası kaybolan parka koştu!

Antalya’da iki gündür etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklı devam eden sağanak nedeniyle kent merkezinde çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Vatandaşlar ve iş yeri sahipleri, bir yandan suyu tahliye ederken, diğer yandan eşya ve malzemelerini kurtarmak için seferber oldu.

Su baskınından etkilenip düşen onlarca aracın plakası ise yağmur sularına karıştı. Gürsu Mahallesi 353 Sokak üzerinde düşen plakalar vatandaşlar tarafından toplanarak park içinde bir araya getirildi.

Vatandaşlar, onlarca plaka arasından kendi plakasını tek tek kontrol ederek, bulmaya çalıştı. Kızının dün gece aracının plakasını düşürdüğünü belirten Hüseyin Akyaka, “Sabahın beşinden bu yana plaka arıyorum. İnternetten düşen plakaları gördüm. Cadde cadde geziyorum. Karakola gittim. Onlar da buralara bakmamı söyledi” dedi. (DHA)