PÖH timleri Suriye’ye böyle uğurlandı!

Antalya’nın Aksu ilçesinde, Suriye’nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatına katılmak üzere, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri için tören düzenlendi.

Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya 3’üncü Piyade Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Akdemur, il ve ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile özel harekat polislerinin aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, “Bugün Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüzün Özel Harekat Personelinden Suriye'nin Kuzey Bölgesine Barış Pınarı Harekatı Bölgesine göndereceğimiz Kahraman Polislerimizi dualarla uğurlamak için bir aradayız. Rabbim yollarını açık etsin ayaklarına taş değdirmesin. Sağ Salim gitsinler ve yine sağ salim gelir, çoluk çocuğuna kavuşurlar diye dualarla onları uğurlamak için bir aradayız” dedi.

Suriye'de yaşanan terör olayları ve Türkiye'nin güvenliğini sağlamak açısından yapılan harekatlara değinen Vali Karaloğlu, “Göndereceğiniz arkadaşlar o bölgede huzurun güvenliğin sağlanmasında çok önemli görevler üstlenecekler. İnşallah çocuklarına ailelerine dönecekler. Bizim duamız bizim temennimiz budur. Rabbim yollarını açık etsin, onları muzaffer kılsın. Rabbim milletimizi korusun. Kahraman polisimizin yolların açık olmasını yüce Rabbimden tekrar temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ise konuşmasında özel harekat adına yazılan şiiri okudu. Ulucan, “Bizler cepheye gidenlere düğüne gider gibi karşılayan bir milletin evlatlarıyız. Sizler bizlere, bu millete emanetsiniz. Onları koruyacak olan önce şüphesiz ki Allah, sonra milletimizin dualarıdır” ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda Vali Münir Karaloğlu tim müdürüne Kur’an-ı Kerim ve bayrak verdi. Polis Özel Harekat personeli için kurban kesildi dualar edildi. Ardından da protokol üyeleri, mesai arkadaşları ve aileleri ile vedalaşan Polis Özel Harekat Timleri, sirenler eşliğinde uğurlandı. İHA