PÖH’ler botla devriye atıyor, Yunan izliyor

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte binlerce mülteci sınır kapılarına ve Meriç Nehri’ne akın etmiş ve binlercesi sınırı geçmeyi başarmıştı.

Yunan güvenlik güçlerinin bazı göçmenleri yakalayarak zorla Türkiye'ye geri göndermesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, bin Özel Harekat polisinin (PÖH) geri itmeleri engellemek amacıyla sınıra takviye edileceğini açıklamıştı.

Geçen hafta itibariyle sınıra sevk edilen polisler, sınır hattı boyunca Meriç Nehri kıyısında askerlerle birlikte devriye faaliyetlerine başladı.

Meriç boyunca konuşlanan PÖH’ler, sınırın her noktasında kuş uçurtmuyor. Tam donanımlı PÖH'ler zodyak botlarla sürekli devriye atıyor. Yunan askerleri ise mevzilendikleri bölgelerde polislerin devriyesini dürbünle izledi.

GERİ İTMELER AZALDI

PÖH’lerin göreve başlamasının ardından geri itmeler noktasındaki durumun seyri değişti. PÖH'lerin bölgeye konuşlanmasıyla birlikt Yunanistan tarafından geri itmelerde büyük oranda azaldığı görüldü. (İHA)