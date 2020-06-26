Polis Akademisi’nden bekçilik duyurusu! Bekçilik meslek içi eğitimi yerleştirme yerleri açıkladı

Polis Akademisi yayınladığı duyuruda bekçilerin eğitim tarihlerini açıkladı. Adayların meslek içi eğitimleri 01 Temmuz 2020 tarihinde başlayacağı duyuruldu.

BEKÇİLİK YERLEŞTİRME SONUCU TIKLA ÖĞREN

POLİS AKADEMİSİ’NDEN BEKÇİLİK DUYURUSU

“Polis Akademisi tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Meslek İçi Eğitimine Katılacak Olan Adayların Dikkatine

2019 Yılı Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Meslek İçi Eğitimine Katılacak Olan adayların yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

Adayların meslek içi eğitimleri 01 Temmuz 2020 tarihinde başlayacaktır.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.”

2020 BEKÇİ ALIMLARI NE ZAMAN?

Yeni dönem bekçilik alımları için henüz bir açıklama yapılmadı. 2020 bekçilik alımları ile ilgili açıklamalar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.