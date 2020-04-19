Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Polis aracı İzmir Marşı ile devriye attı, vatandaşlar alkışlarla eşlik etti!

İzmir'de, 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sırasında devriye gezen polis aracı, yüksek sesle İzmir Marşı çalarak Göztepe sokaklarını turladı. Evlerin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar ise İzmir Marşı'na alkışlarla tempo tuttu.

Sozcu.com.tr
21:56 -
Haberler Gündem

İzmir'in Konak ilçesinde devriye atan polis aracı, Göztepe sokaklarından geçtiği sırada aracın içinde yüksek sesle İzmir Marşı'nı çaldı.

Vatandaşlar da o anlara evlerinin pencere ve balkonlarından alkışlarla eşlik etti.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE PAYLAŞIM ALDI

Vatandaşlar, İzmir Marşı'nı çalarak devriye gezen polis aracının videosunu çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım alan görüntülerde vatandaşların evlerinin pencere ve balkonlarından alkışlarla marşa eşlik ettiği gözlendi.

İLGİLİ HABERBelediye Başkanı Savaş: Hatay'da 7 kişi coronadan öldü, 5'i kayıt dışı bırakıldı!Belediye Başkanı Savaş: Hatay'da 7 kişi coronadan öldü, 5'i kayıt dışı bırakıldı!
Corona Hatay izmir Ölüm Polis sosyal medya Sözcü
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more