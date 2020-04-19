Polis aracı İzmir Marşı ile devriye attı, vatandaşlar alkışlarla eşlik etti!

İzmir'in Konak ilçesinde devriye atan polis aracı, Göztepe sokaklarından geçtiği sırada aracın içinde yüksek sesle İzmir Marşı'nı çaldı.

Vatandaşlar da o anlara evlerinin pencere ve balkonlarından alkışlarla eşlik etti.

ÇOK SAYIDA BEĞENİ VE PAYLAŞIM ALDI

Vatandaşlar, İzmir Marşı'nı çalarak devriye gezen polis aracının videosunu çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım alan görüntülerde vatandaşların evlerinin pencere ve balkonlarından alkışlarla marşa eşlik ettiği gözlendi.