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Polis ekipleri görür görmez müdahale etti…

Corona virüsü salgını can almaya devam ederken bazı vatandaşlar uyarıları hiçe sayıyor. Daha önce otogar içinde yapılan "asker uğurlaması" bu kez otogar dışında gerçekleştirildi. Asker uğurlamasına polis ekipleri müdahale bulundu.

08:15 -
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Polis ekipleri görür görmez müdahale etti…

İçişleri Bakanlığı, asker uğurlamaları sırasında kaydedilen görüntülerin ortaya çıkması ve tepki çekmesi üzerine, corona virüsü tedbirleri kapsamında kısıtlama kararı getirmişti.

(FOTO:İHA)

İçişleri Bakanlığı’nın kararının ardından Bursa şehirler arası otogarında asker uğurlayanlara, halay çekenlere ve askere giden kişiyi havaya atanlara polis ekipleri müdahale etti. Vatandaşların uğurlamayı otogar içinden otogar dışına taşıdıkları görüldü.

Polis ekipleri corona virüsünün yayılmasının önlenmesi için kurallara uyulması gerektiğini belirterek “Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz” diyerek uyarılarda bulundu. (İHA)

asker Bursa Corona İçişleri Bakanlığı Polis
Son güncelleme: 08:20 22.03.2020
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