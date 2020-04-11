Polis İBB’nin ekmek dağıtımını engelledi, valilik devreye girdi

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketlerinden İSYÖN A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından açıklama yaparak İBB’nin Halk Ekmek Arnavutköy Merkez ve Gaziosmanpaşa Meydan büfelerine ekmek dağıtılmasına, Sultangazi-Cebeci ve Çatalca büfelerinde de ekmek satılmasına polisin izin vermediğini açıkladı.

Olayın ardından durum İstanbul Valiliği'ne bildirildi ve sorun çözülerek ekmek satışı başladı.

HATALI BİR UYGULAMAYDI

Konuyla ilgili tekrar açıklama yapan Günaydın, “Maalesef böyle bir engelleme yaşandı. Ardından konu hemen İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya'ya aktarıldı. Engelleme böyle ortadan kaldırıldı. Tabi ki bu engelleme hangi gerekçeyle olursa olsun hatalı bir uygulamaydı” dedi.

PAZAR GÜNÜ DE AÇIK OLACAK

İBB'den yapılan açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre Halk Ekmek ve Hamide Su A.Ş.'nin yasak kapsamı dışında olduğu ve hizmetine devam ettiği duyuruldu.

Açıklamada, Halk Ekmek A.Ş.'nin 3 fabrika ve 535 büfe ile salgının başladığı günden bu yana olduğu gibi İstanbul'un ekmek ihtiyacını karşılamaya devam ettiği belirtildi.

Pazar günleri kapalı olan Hamidiye Su A.Ş.'nin de bu süreçte ihtiyaçları yanıtlamak için çalışma başlattığı belirtilerek” Hamdiye A.Ş.'ye mobil uygulama, https://siparis.hamidiye.istanbul/ internet adresi ve 444 1902 telefon numarası üzerinden su siparişi verilebilir” denildi.