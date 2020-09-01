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Polis ile bekçi yumruk yumruğa kavga etti!

Şırnak'ta bilinmeyen bir sebepten dolayı polis ile bekçi arasında tartışma çıktı. Yumruk yumruğa kavga eden polis ile bekçi görevden uzaklaştırılırken, utandıran anlar güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.

15:31 -
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30 Ağustos akşamı sanayi sitesi yakınlarındaki yol kontrol noktasında meydana gelen kavgada, uygulamada görevli polis memuru ve bekçi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle ikili yumruk yumruğa kavga etti.

Polis ve bekçinin silahlarının düştüğü kavga, yol kontrol uygulamasında görev yapan diğer güvenlik görevlilerin araya girmesiyle sonlandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Kavganın ardından Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nce başlatılan incelemede, kavgaya karışan polis ve bekçi görevlerinden uzaklaştırıldı. (DHA)

Emniyet kavga Polis Sanayi Şırnak
Son güncelleme: 15:41 01.09.2020
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