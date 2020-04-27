Polis memuru corona virüsüne yenildi

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Feridun Fırat Yıldırım 31 Mart günü ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu.

46 yaşındaki Yıldırım’ın yapılan corona virüsü testinin sonucu pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan polis memuru, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan polis memuru bugün hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası Feridun Fırat Yıldırım bugün ikindi vaktinde namaz vakti beklenilmeden kılınacak cenaze namazının ardından Beykoz Baklacı Mezarlığı’na defnedilecek. (İHA)