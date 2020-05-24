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Polis noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, çifte ceza yedi

Avcılar'da corona virüsü ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını denetlemek üzere görev yapan polisleri görünce kaçmak isteyen sürücüye çifte ceza kesildi.

09:53 -
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Polis noktasını görünce geri geri kaçmak istedi, çifte ceza yedi

İstanbul’un Avcılar ilçesinde polis ekipleri araçları durdurarak, sürücü ve yanında bulunanların izin belgelerini tek tek kontrol etti. Denetim noktasına gelen bağlantı yolunda polisleri uzaktan görünce durup geri gitmeye çalışan sürücüyü fark eden görevliler aracı yakaladı.

Polisler, araç sürücüsü Kerem Güla’yı durdurarak, denetleme noktasına gitmesini istedi. Sokağa çıkma izni olmadığı belirlenen Kerem Güla, denetim yapan polislere yanlışlıkla D-100 Karayolu’na girdiğini, bu nedenle geri gitmeye çalıştığını öne sürdü.

Sürücüye tek yönlü bağlantı yolunda geri giderek trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 388 TL trafik cezası kesilirken, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle de 3 bin 150 lira ceza verildi. (DHA)

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