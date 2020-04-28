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Polis partiyi bastı: Ünlü şarkıcının eski sevgilisi de yakalandı

İstanbul’da polis ekipleri, corona tedbirlerini hiçe sayarak parti düzenlenen bir adrese operasyon düzenledi. Baskında, ünlü şarkıcı Hatice’nin eski model sevgilisi Ender Ataç, kardeşi Önder Ataç ve şarkısı Yusuf Gültekin de gözaltına alındı. Ataç hakkında, kardeşiyle birlikte Adnan Oktar’a ait kapatılan A9 televizyonunda yaptığı programlar sebebiyle “Hatice, Adnan Oktar’ın aslanı ile aşk yaşıyor” haberleri yapılmıştı. Adnan Oktar Örgütü'ne yapılan operasyon kapsamında tutuklanan Oktar Babuna ile ekranlara çıkan Ender Ataç, iddialar üzerine “Adnan Oktar ilgim yok” demişti.

Habip ATAM
13:11 -
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Operasyon İstanbul Emniyetine bağlı Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Corona virüsü tedbirleri ile ilgili gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Bağcılar, Bağlar Mahallesi’ınde bulunan bir sitede parti yapıldığı bilgisi alan ekipleri harekete geçti.

10 KİŞİLİK PARTİ

Vatandaşların şikayeti üzerine adrese giden ekipler, savcılık izniyle baskın düzenledi. Baskında evde 10 kişi bulunduğu belirlendi.

CANLI YAYIN YAPTILAR

Yapılan incelemede şüphelilerin bir internet uygulaması üzerinden organize olarak parti düzenledikleri anlaşıldı. İnternet üzerinde canlı olarak yayınlanan partide tanınmış isimlerin olması dikkat çekti.

Bir dönem modellik de yapan Ender Ataç ve kardeşi, Adnan Oktar’ın A9 kanalında program da sunuyordu. Foto: SHA

TANINMIŞ İSİMLER DE VAR 

Parti düzenlenen adreste işlem yapılan kişiler arasında, şarkıcı Hatice’nin eski sevgilisi model Ender Ataç ve kardeşi Önder Ataç ile şarkıcı Yusuf Gültekin’in olduğu öğrenildi. İki kardeş tutuklu Adnan Oktar’a ait televizyon kanalı A9’da yaptıkları programla da gündeme gelmişlerdi.

ADNAN OKTAR’LA İLİŞKİM YOK

Ender Ataç ve Hatice arasındaki ilişkiyi haberleştiren magazin basını “Hatice, Adnan Oktar’ın aslanıyla aşk yaşıyor” haberlerine yer vermişti. Andan Oktar’ın müridi olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan Ender Ataç, “Adnan Oktar’la ilgim yok” açıklaması yapmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyondan uzun zaman önce, A9’daki programlarına son verdikleri öne sürülen 2 kardeş ve diğer 8 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi kapsamında 3 bin 180’er lira idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma” suçundan işlem yapılan 10 kişi adliyeye sevk edilecek.

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Son güncelleme: 13:38 28.04.2020
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