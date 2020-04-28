Polis partiyi bastı: Ünlü şarkıcının eski sevgilisi de yakalandı

Operasyon İstanbul Emniyetine bağlı Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Corona virüsü tedbirleri ile ilgili gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Bağcılar, Bağlar Mahallesi’ınde bulunan bir sitede parti yapıldığı bilgisi alan ekipleri harekete geçti.

10 KİŞİLİK PARTİ

Vatandaşların şikayeti üzerine adrese giden ekipler, savcılık izniyle baskın düzenledi. Baskında evde 10 kişi bulunduğu belirlendi.

CANLI YAYIN YAPTILAR

Yapılan incelemede şüphelilerin bir internet uygulaması üzerinden organize olarak parti düzenledikleri anlaşıldı. İnternet üzerinde canlı olarak yayınlanan partide tanınmış isimlerin olması dikkat çekti.

TANINMIŞ İSİMLER DE VAR

Parti düzenlenen adreste işlem yapılan kişiler arasında, şarkıcı Hatice’nin eski sevgilisi model Ender Ataç ve kardeşi Önder Ataç ile şarkıcı Yusuf Gültekin’in olduğu öğrenildi. İki kardeş tutuklu Adnan Oktar’a ait televizyon kanalı A9’da yaptıkları programla da gündeme gelmişlerdi.

ADNAN OKTAR’LA İLİŞKİM YOK

Ender Ataç ve Hatice arasındaki ilişkiyi haberleştiren magazin basını “Hatice, Adnan Oktar’ın aslanıyla aşk yaşıyor” haberlerine yer vermişti. Andan Oktar’ın müridi olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan Ender Ataç, “Adnan Oktar’la ilgim yok” açıklaması yapmıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyondan uzun zaman önce, A9’daki programlarına son verdikleri öne sürülen 2 kardeş ve diğer 8 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi kapsamında 3 bin 180’er lira idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma” suçundan işlem yapılan 10 kişi adliyeye sevk edilecek.