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Polis, piknikçileri drone’la uyardı: Sokağa çıkmayın

İstanbul'da polis ekipleri, corona virüse karşı 'evde kalın' çağrılarına aldırmayıp Aydos Ormanı'nda piknik yapanları, tepelerinde drone uçurarak uyardı.

09:44 -
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Corona virüs salgını nedeniyle vaka sayısının 1236’ya ölü sayısının 30’a yükseldiği Türkiye’de vatandaşlar ‘evde kalın’ çağrılarına ısrarla uymuyor.

İstanbul‘da Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Aydos Ormanı üzerinde piknik yapan vatandaşlarının üzerinden drone uçurarak anons yaptı: Değerli İstanbullular, evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zaruri olmadıkça sokağa çıkmayalım!

(FOTO: İHA)

Drone’lu uyarıdan sonra ormana sevk edilen motorize ekipler, piknikçilerden evlerine dönmelerini istedi. (İHA)

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