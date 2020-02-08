Polis postalı ile çiğnenen akademisyen cübbeleri sembol oldu

Türkiye’de üniversite hocalarının 3 yıl önce, 10 Şubat 2017’de gerçekleştirdiği bir eylemde yere serilen akademisyen cübbelerinin polis tarafından postalla çiğnediği fotoğraflar, dünyada yeni bir anma günü kararı alınmasına yol açtı.

Eğitim Enternasyonali’nin (Global Union Federasyon) Türkiye’den kabul alan tek üyesi Eğitim-Sen adına Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan süreci SÖZCÜ’ye anlattı.

DÜNYA O FOTOĞRAFI UNUTMADI

Türkiye’deki ilk ve orta dereceli okullar ile yükseköğretim kurumlarında yaşanan sorunların uluslararası toplantıda gündeme geldiğini kaydeden Başkan Aydoğan, bu kararın Brüksel’de geçen hafta yapılan son toplantıda alındığını bildirdi. Türkiye’den tek yetkili olarak orada olduklarını bildiren Aydoğan, süreci; “Ankara başta olmak üzere bir çok üniversitede, 3 yıl önce KHK’yle bilimselliği dünyaca kabul gören hocaların üniversitelerle ilişiği kesildi. Onlar da, yaşananları Ankara’da protesto etti. Eylemde, polisler akademisyenleri yerlerde sürükledi. Akademisyenlerin, cübbeleri üzerinden polis postalarıyla geçilen fotoğraf, dünyanın hafızasına kazındı” diye anlattı.

AKADEMİK ÖZGÜRLÜK GÜNÜ

Dünyadaki eğitimcilerden cübbe üzerinde postalların olduğu o fotoğrafla ilgili çok sayıda tepki ve soru aldıklarını kaydeden Feray Aytekin Aydoğan, “Bize sorduklar, çünkü Eğitim Enternasyonali’nin Türkiye’deki tek temsilcisi biziz. Türkiye’de yaşanan bu üzücü olayın yıl dönümü ortak bir kararla bundan sonra dünyada, “Akademik Özgürlük Günü” ilan edildi. İlk kez bu yıl hafta sonuna denk geldiği için 8 Şubat’ta ama önümüzdeki yıldan itibaren 10 Şubat’ta olmak üzere bundan sonra her yıl bu tarih, etkinliklerle anılacak. İlk anma dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye’de Ankara’da yapılacak” diye konuştu.

İLK ANMA 8 ŞUBAT’TA

“Bir ülkenin, üniversiteleri o ülkenin aynı zamanda geleceği demektir” diye konuşan Aydoğan, “Üniversitelerde, yaşatılan bu karanlık süreci aydınlığa dönüştürmek için ulusal ve uluslararası alanda akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizin sesi olacağız. Ülkemizde yaşanan olumsuzlukları, pozitif yönde değiştirmek için uluslararası dayanışma çok değerlidir. Bu bir kutlama, bir bayram değil, bir dayanışma ve mağduriyetlere karşı güç birliği günüdür” dedi.

Global Union Federasyon (Eğitim Enternasyonali) ne yapar?

*179 ülke ve bölgede 391 kuruluşta 32 milyondan fazla üyesi bulunan dünyanın en büyük, küresel eğitim örgütüdür.

*Kamu tarafından finanse edilen kaliteli eğitimin, her ülkede her öğrenciye eşit sunulması ilkesini destekler.

*Öğretmenlerin, akademisyenlerin ve eğitim çalışanlarının çıkarlarını, uluslararası düzeyde temsil eder.

*Eğitimcilerin haklarıyla beraber demokrasi, barış, sosyal adalet ve insan haklarını destekler.

*Toplumda eşitliği savunurken, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, cinsel yönelim, dil, medeni durum, göçmen statüsü, siyasi aktivizm, din, sosyoloji gibi ayrımcılıklara karşıdır.