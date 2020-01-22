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Polis üniformalarındaki ‘Turkey’ yazısı değiştirildi

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan pasaport polisleri yeni üniformalarını giydi. Üniformalarda bulunan 'Turkey' yazısı gelen tepkiler üzerine 'Türkiye' olarak değiştirildi.

09:38 -
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Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu‘nun talimatı üzerine geçen ay pasaport polislerinin üniformalarında değişikliğe gitti. İstanbul Havalimanı’ndaki yaklaşık 600 pasaport polisi de yeni üniformalarıyla görev başladı.

FOTO: İHA

Geçen ay değişen ve Ankara Esenboğa Havalimanı’nda kullanılmaya başlanan turkuaz renkli kıyafetlerinin ön kısmında Turkey yazısı yer alıyordu.

FOTO: İHA


Turkey yazısı eleştirilere neden olunca değişikliğe gidilerek Türkiye yazısı kullanılmaya başlandı. (İHA)

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Son güncelleme: 09:57 22.01.2020
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