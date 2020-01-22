Polis üniformalarındaki ‘Turkey’ yazısı değiştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu‘nun talimatı üzerine geçen ay pasaport polislerinin üniformalarında değişikliğe gitti. İstanbul Havalimanı’ndaki yaklaşık 600 pasaport polisi de yeni üniformalarıyla görev başladı.
Geçen ay değişen ve Ankara Esenboğa Havalimanı’nda kullanılmaya başlanan turkuaz renkli kıyafetlerinin ön kısmında Turkey yazısı yer alıyordu.
Turkey yazısı eleştirilere neden olunca değişikliğe gidilerek Türkiye yazısı kullanılmaya başlandı. (İHA)