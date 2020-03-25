Polis vatandaşı uyardı: Bu kişilere sakın inanmayın!

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı hazırladığı broşürleri dağıttı. Polis bu kişilerin girdikleri evlerden hırsızlık yaptığını anlattı. Broşür dağıtımı sırasında ekiplerin, maske ve eldiven takarak sosyal mesafelerini korudukları görüldü. Ayrıca uygulama sırasında sokakta dolaşan 72 yaşındaki bir vatandaş, dışarı çıkmaması konusunda uyarıldıktan sonra evine bırakıldı.

‘DİKKATLİ OLUN’

Özellikle dolandırıcılık konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirten polisler, şu uyarılarda bulundu:

“Kötü niyetli kişiler evlere gelerek ‘corona virüsü aşısı çıktı veya size virüs testi yapıyoruz’ diyerek sizden para alıyor. Kendilerini sağlık görevlisi gibi tanıtıp, vatandaşlara ‘corona testi yapıyoruz’ diyerek dolandıran kişilere inanmayın. Hiçbir kamu görevlisi vatandaştan para almaz. Bu dolandırıcılara karşı dikkatli olun. Sağlığa zararlı ürünleri sizlere satarak para talep ediyor. Bu kişilere kesinlikle inanmayın.”

Dağıtılan broşürü alan vatandaşlar teşekkür etti. (DHA)