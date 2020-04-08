Polise, ”60’ı biraz geçtim” dedi, 80 yaşında çıktı

Corona virüsüyle mücadele için alınan önlemler kapsamında sokağa çıkama yasağı getirilen 20 yaş altı ile 65 yaş ve üzeri olanlara yönelik denetimler sürdürüyor. Polis, her gün yasağı ihlal edenlerle karşılaşıyor. Yasağı ihlal edenlerin büyük kısmına para cezası uygulanıyor.

Bugünkü denetime takılanlar arasında yer alan ve adı açıklanmayan yaşlı adam ise yaşını soran polise “Altmışı biraz geçtim” yanıtını verdi. Ancak yapılan kimlik kontrolünde 80 yaşında olduğu ortaya çıktı. Yaşlı adam, para cezası uygulanmadan polis tarafından evine götürüldü. (DHA)