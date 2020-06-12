Polise çarpıp kaçan otomobilden 16 kilo esrar çıktı

Adana’nın Sarıçam ilçesinin Suluca mevkiinde uygulama yapan ekipler, bir otomobili durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarında bulunan polise çarpıp yaralanmasına neden olan sürücü kaçmaya başladı. D-400 Karayolu’na çıkan ve ters şeride giren sürücü, trafikte terör estirerek kaçmaya devam etti.

30 KİLOMETRE KAÇTI

İncirlik bölgesinde uygulama yapan polislerin açtığı ateş ile otomobil lastiğinden vuruldu. Lastiği patlak şekilde birkaç kilometre daha kaçan şüpheli, yolu kesen polislerce yakalandı. Yaklaşık 30 kilometre süren kovalamaca sonunda durdurulan otomobilin sürücüsü yabancı uyruklu H.A. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU ZULASI

Otomobilde inceleme yapan ekipler, gördükleri manzara karşısında şoka girdi. Otomobilin kapı döşemelerini söken ve motor kaputunu açan polisler, paketler halinde zulalanmış 16 kilogram esrar ele geçirdi. Otomobil, detaylı incelenmek üzere otoparka çekildi. Öte yandan hastaneye kaldırılan polis memurunun tedavisinin sürdüğü bildirildi. (DHA)