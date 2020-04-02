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Polise lacivert, bekçiye acı kahverengi başörtü

Emniyet hizmetleri kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Başını kapatmak isteyen kadın bekçiler için de hüküm konuldu.

Ali Ekber ERTÜRK
06:00 -
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Polise lacivert, bekçiye acı kahverengi başörtü

Kadın bekçilere “Acı Kahverengi'' renginde desensiz başörtüsü verilecek. Aynı yönetmelik ile kadın polislerin kullanacakları başörtüsünün de, koyu lacivert renkli ve desensiz olması öngörüldü.

Yönetmelik uyarınca söz konusu madde “Başı örtecek ancak yüzü örtmeyecek şekilde, desensiz ve polisler için koyu lacivert, çarşı ve mahalle bekçileri için acı kahve renkte kumaş'' biçiminde düzenlendi.

Yeni yönetmelik uyarınca, özel harekat, deniz polisi ve koruma hizmetlerinde çalışan personele parka, mont, gömlek içerisine giyilen tişört, kazak, kışlık pantolon ve gömlek ve teçhizat da verilecek.

Son güncelleme: 01:37 02.04.2020
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